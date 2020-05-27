Пункты въезда на линии разграничения не будут работать до 22 июня

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины не будут работать до конца общегосударственного карантина, то есть до 22 июня, сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На данный момент информация такая, что в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня такие ограничения будут действовать и в контрольных пунктах въезда-выезда, то есть пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению. По дальнейшим изменениям, все будет зависеть от того решения, которое будет принято правительством", - сказал Лизогуб.

По его словам, если будет принято решение о более раннем открытии КПВВ, "подразделения Государственной пограничной службы, которые выполняют задания в пределах гуманитарных дорожных коридоров, непосредственно в КПВВ, готовы к таким изменениям".

Кроме того, по словам пресс-офицера, в ближайшее время будет опубликовано разъяснение о порядке пересечения линии разграничения для тех, кто проходит внешнее независимое оценивание (ВНО). "В Объединенном командном пункте знают об этой проблематике. Сейчас этот вопрос изучается, и будет принято (решение) Командующим объединенных сил по определению порядка, как дети будут пересекать линию разграничения для сдачи ВНО", - пояснил Лизогуб.