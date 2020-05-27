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Выработка атомной энергетики упала до исторического минимума, – "Энергоатом"

Выработка атомной энергетики упала до исторического минимума, –

Временный исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о историческом минимуме производства украинскими АЭС атомной энергии на 27 мая.

Об этом Котин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в выработке энергии, упали до исторического минимума - 6630 МВт из 9490 имеющихся. Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны", - сообщил он.

По данным пресс-служба "Энергоатома", 27 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 9490 МВт, текущая мощность составляет 6630 МВт.

"26 мая 2020 энергоблоки АЭС Украины выработали 173,86 млн кВт-ч. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 55,32 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщает "Энергоатом".

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Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вынужден ограничивать нагрузку энергоблоков.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

АЕС (807) Енергоатом (1194) атомна енергетика (326)


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Временный исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о историческом минимуме производства украинскими АЭС атомной энергии на 27 мая///////////////////////////////////////////////////////// Как там говорил проф.Преображенский Шарикову "если я ,Марья Петровна и доктор Борменталь будут мочиться мимо унитаза,то в клозете наступит разруха. Поэтому разруха не в клозетах-а в головах" Добавить особо нечего. Приняв в 2018г "рознично-рыночные" законы в энергетике,отдав балансы на "харчевание" АО,ООО и пр"Рогам с копытами",посадив на шею атомщикам "альтернативно-зеленых" нахлебников,"на "харчевание" которых выделяется по 60 млрд.грн средств атомщиков и "крышевание НКРЕКП в виде 3х кратного повышения цены на "зелено-ворованную " энергию- получили вполне прогнозируемый результат. Если ежедневно бить палкой по голове здорового ,сильного и адекватного персонажа-то на выходе прогнозированно получим "маем то что маем". Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3198248
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27.05.2020 11:49 Відповісти
олігврхат та продажне "чиновництво" потрібно годувати - що не зрозуміло... срали вони на інтереси гоїв, та Держави
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27.05.2020 11:54 Відповісти
И снится мне не рокот космодрома,
Не эта ледяная синева
А снится мне трава, трава у дома,
Зилёная, зилёная трава!
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27.05.2020 12:21 Відповісти
" А снится мне трава,",которая прежде радовала зеленью и утренней росой . Поверх которой хитросделанные "альтернативно-зеленые" негодяи установили множество солнечных панелей,навсегда уничтожив плодородные земли и превратив "зеленую траву" в выжженную пустыню.
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27.05.2020 12:34 Відповісти
Если уменьшается выработка, то значит у Ахметова в планах повысить цены на электричество! Это преступление против народа нищего!
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27.05.2020 12:35 Відповісти
Перекладу на загальнодоступний:
Ми сплатили за ядерне паливо для 9490 МВт а використовуємо лише 6630 МВт
Це нагадує газові угоди Тимошенки
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27.05.2020 14:27 Відповісти
Правильно,поддерживаю мысль. Значит у нас есть 2860 Мгв резерва,который подтверждает,что принятие "рознично-диверсионных" законов 2018г ,разрушивших балансы,и 2860 Мгв экологически чистой и дешевой энергии по (53 коп квт.),благодаря "мудрым" АО,ООО и пр "Рогам с копытами" оказались невостребованными на "лохорынке",а дорогущая на фиг никому не нужная "зелено-альтернативная" ворованная энергия ,заместила дешевую атомную и государственное предприятие "Гарантированный покупатель" с подачи НКРЕКП обязано платить наши деньги не АЭС,а хитросделанным "альтернативным" негодяям,за те же самые 2860Мгв,но уже в 3 раза дороже. При этом для "поддержки штанов" им было выделено дополнительно 60 млрд.грн средств ,заработанных теми же АЭС,ГЭС и ТЭЦ. Если это "рыночное регулирование"-то что такое идиотизм и открытое вредительство? Всем добра.
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27.05.2020 14:47 Відповісти
Зе і Ахметов - руки геть від АЕС України

Хай горить зелена енергетика Ахметова синім полум ям
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27.05.2020 15:04 Відповісти

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