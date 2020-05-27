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"Медицинские закупки Украины" могут начинать процесс закупок, – Степанов

Министерство финансов согласовало паспорт бюджетной программы, позволяющий ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) начать закупки лекарственных средств за средства госбюджета-2020, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Вчера (во вторник) мы завершили все процедуры согласования, вчера Минфин согласовал паспорт бюджетной программы - документ, который разрешает начать закупки через МЗУ. Сегодня будет подписан приказ, и мы начинаем процесс закупок", - сказал он, отметив, что поставки за средства госбюджета 2020 года будут в 2021 году.

"Наверное, у кого-то возникнет вопрос, почему все это происходит 27 мая, а не начиная с 1 января. Для того, чтобы сложить все эти документы, необходимо иметь как минимум перечень лексредств, потребность в разрезе каждого медицинского препарата (…) По состоянию на 31 марта, когда я пришел в министерство, у нас даже не была собрана потребность из регионов. Конечно, для того, что собрать потребность и сверить ее с остатками лексредств, понадобится время", - добавил министр.

При этом Степанов заявил, что к концу года пациенты обеспечены препаратами.

"Что касается обеспечения 2020 года: на сегодняшний день у нас остаток лексредств на 3,9 млрд грн. Еще ожидаем от международных партнеров, которые поставляют эти лексредства на сумму 4,6 млрд грн. То есть в общем это 8,5 млрд – на такую сумму мы получим лескредства абсолютно по всех программам", - сказал Степанов.

Он сообщил о планах создать программу, которая дасть возможность видеть остатки лексредств в разрезе каждого препарата, каждого медучреждения.

ліки (566) МОЗ (1437) Степанов Максим (182)


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Должности МЗУ М.Степанова не позавидуешь. Правильные шаги по спасению отрасли сопровождаются нападками"доброжелателей", так или иначе связанных с "харчеванием" разных частных паразитических структур АО,ООО и пр "Рогов с копытами",выделяемыми средствами из бюджета разными навязанными "программами". Хотя пример тех же США ,ЕС и пр. показывает вопиющую неэффективность и затратность имеющейся там страхово-дебильной медицины,разорять лучшую в мире отечественную медицину и менять "часы на трусы " не совсем правильно,как по мне. ("Внедренная Бараком Обамой Obamacare - это катастрофа. Очень плохая система, которая будет ликвидирована и заменена на лучшую и более дешевую программу... Сейчас медицинские страховки дорогие и ужасные, что несправедливо", - сказал Трамп,) Какие еще нужны доводы и обоснования? Не работает схема где врач превращен в "продавца услуг" а пациент в бесправный набор запчастей" независимо от достатка. Где бал правит страховые паразиты-те же АО,ООО "Рога и копыта в медицине".От слова-совсем.Кому еще это не понятно? Всем добра.
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27.05.2020 12:12 Відповісти

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