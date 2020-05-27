В июне в Украине будет два выходных дня в понедельник
В июне у украинцев будет дважды по три выходных дня подряд.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Три выходных дня подряд будет с 6 по 8 июня и с 27 по 29 июня.
В частности, так как государственные праздники Троица и День Конституции приходятся на воскресенье 7 и 28 июня, выходные дни будут перенесены на ближайшие понедельники, 8 и 29 июня соответственно.
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