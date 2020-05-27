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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки зафиксировано больше 300 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано больше 300 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 21 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 27 поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 54 тысячи 885 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 932 случая;
  • Волынская область - 814 случаев;
  • Днепропетровская область - 905 случаев;
  • Донецкая область - 155 случаев;
  • Житомирская область - 660 случаев;
  • Закарпатская область - 1104 случая;
  • Запорожская область - 420 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1327 случаев;
  • Кировоградская область - 489 случаев;
  • Киев - 2739 случаев;
  • Киевская область - 1474 случая;
  • Львовская область - 1443 случая;
  • Луганская область - 45 случаев;
  • Николаевская область - 281 случай;
  • Одесская область - 853 случая;
  • Полтавская область - 267 случаев;
  • Ровенская область - 1514 случаев;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1126 случаев;
  • Харьковская область - 959 случаев;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 381 случай;
  • Черновицкая область - 3144 случая;
  • Черкасская область - 393 случая;
  • Черниговская область - 137 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


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