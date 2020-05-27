Цены на нефть находятся выше $36 за баррель

Котировки нефти снижаются утром в среду на усилении напряженности в отношениях США и Китая и на снова появившихся сомнениях в восстановлении спроса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,44%) до $36,01 за баррель. За вторник контракт подорожал на $0,64.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,19 (0,55%) до $34,16 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $1,1 (3,31%).

"Первоначально причиной обвала цен на нефть стало резкое падение спроса в связи с COVID-19, и для устойчивого восстановления цен в конечном итоге необходимо, чтобы спрос вернулся на прежний уровень", - комментирует старший аналитик сырьевых рынков Schneider Electric Робби Фрейзер.

Позитивные новости о постепенном открытии экономик мира отходят на второй план на фоне возросшей напряженности между США и Китаем. Вашингтон может принять очередные санкции в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.