Мировой туризм из-за вируса может рухнуть на 80%, – UNWTO

По итогам года мировой турпоток может снизиться на 60-80% в зависимости от того, когда ограничения будут сняты.

Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы следим за ограничениями, введенными из-за коронавируса, они действуют в 100% стран. По итогам года мировой турпоток может снизиться на 60-80% в зависимости от того, когда ограничения будут сняты. В этих условиях миллионы рабочих мест в туризме и других отраслях экономики могут быть потеряны", - говорится в заявлении Пололикашвили, опубликованным на сайте UNWTO.

Ранее в UNWTO заявили, что если мировой турпоток в 2020 году сократится на 30%, доходы от туризма снизятся на $450 млрд.

Пололикашвили подчеркнул, что сейчас крайне важно предпринимать конкретные шаги по выходу из кризиса.

"Нас обнадежил план действий по постепенному возобновлению туризма, разработанный странами Евросоюза. Снятие ограничений на поездки, сначала в пределах стран, а потом и за рубеж, позволит получить много социальных и экономических выгод. План ЕС станет примером для остального мира", - заключил он.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что летний туристический сезон в странах ЕС состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Ряд стран в июне готовятся снять ограничения на поездки в пределах Еврозоны. Ограничения на путешествия внутри страны будут сняты еще раньше.