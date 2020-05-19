Система закупок ProZorro отключит 5 площадок

Система закупок ProZorro отключит пять электронных площадок из-за отсутствия аттестата Комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

Об этом сообщается на сайте ProZorro, передает БизнесЦензор.

"По решению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пять электронных площадок будут отключены от электронной системы закупок ProZorro. Основание такого решение - отсутствие аттестата соответствия КСЗИ у площадок", – сказано в сообщении.

Площадки должны были быть подключены к системе до 15 февраля 2020 года, однако не все выполнили это условие.

В итоге, по решению Минэкономики, будут отклдючены площадки "25/8.АУКЦІОН", "UBiz", "АКЦЕПТ", "Tenders Allbiz", "OPEN TENDER".

"Госзаказчики, которые работали в электронной системе закупок через площадки, которые будут отключены, смогут перенести свои закупочные процедуры/соглашения на любую другую площадку при помощи токена - ключа для переноса", – указано в сообщении.