"Укрзализныця" взяла на работу бывшего топ-менеджера "Нафтогаза"

АО "Укрзализныця" назначила директором по управлению персоналом и социальной политикой Ивана Синякова, который до января 2019 года занимал должность директора HR-департамента и социальной политики НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Перед нами стоит много задач и вызовов, требующих скорейшего решения для повышения эффективности работы всей "Укрзализныци". HR-направление одно из самых важных, ведь профессиональное управление кадровыми ресурсами будет способствовать развитию компании и утверждению железной дороги, как крупнейшего работодателя страны", – прокомментировал назначение и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Согласно приведенной биографической справке, с 2004 по 2007, а также в 2012-2014 годах Синяков работал заместителем генерального директора групп компаний "Континиум", в 2007-2012 годах занимал руководящие должности в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и в 1998-2003 годах – ЧАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".

В 2006 году он прошел программу PMD по специальности "Менеджмент организаций" в Международном институте менеджмента, а в 2018 году получил степень МВА делового администрирования в Киевской школе экономики. Прошел ряд специализированных программ по управлению персоналом, лидерства, управления изменениями, стратегического и процессного менеджмента, управления и контроля за рисками в Великобритании, Германии, Бельгии, Люксембурге и др.