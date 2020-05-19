Нацкомиссия приняла решение для снижения тарифов на звонки на номера других операторов
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решила снизить ставку пропуска трафика за междугородние звонки и между операторами мобильной связи с 12 копеек до 8 копеек за минуту с 1 января 2021 года.
Соответствующее решение НКРСИ приняла на заседании во вторник, 19 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Комиссии.
"Пользуясь данными операторов телекоммуникаций за 2019 год, была рассчитана приведенная себестоимость пропуска трафика в телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций, которая составляет от 0,03 грн/мин до 0,06 грн/мин. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о значительном разрыве между себестоимостью пропуска трафика и действующей сегодня расчетной таксой за услуги терминации трафика. Это дает основания для ее пересмотра с целью постепенного приближения к себестоимости", – отмечается в сообщении.
В НКРСИ напоминают, что сближение ставок интерконнекта с себестоимостью пропуска трафика в сетях операторов осуществляется с конца 2015 года, когда они составляли 36 коп.
"Анализ данных отчетности в последние годы показывает стабильное увеличение объемов межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году до 15,4% в 2019 году (в 2018 году – 7,6%). Это дает положительные результаты и одновременно свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса со стороны потребителей на доступные межсетевые звонки", – указывает НКРСИ.
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Ожидается, что благодаря снижению расчетных такс телеком-операторы получат возможность уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика, увеличить объем межсетевого трафика, а также предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки абонентам других операторов.
При этом абонентам телеком-операторов, по мнению НКРСИ, это даст возможность пользоваться увеличенным объемом пакетных минут на все виды услуг за ту же стоимость, будет способствовать снижению стоимости межсетевых звонков, а также исключит необходимость иметь несколько SIM-карт разных операторов телекоммуникаций и обращать внимание, на сеть какого оператора телекоммуникаций необходимо звонить.
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Киевстар - Нидерланды.
Лайф - турки.
Или ты, как большинство адептов святого пети на этом форуме - лишь бы пернуть? Ну, хоть что-то
иди купи семек и полузгай
а вхождения руских в акции опреторов увиличилось вот ви им и платите
2. Нацкомиссия не занимается созданием тарифов.
https://www.lycamobile.ua/uk/rates/#/#national
там и абонплаты нет и безлимита в сети.
Кстати, а каким боком тетки, говорящие часами, мешают Вам совершать тару звонков в неделю?
Если Вам не нужна Вы можете не пользоваться - это же очевидно
2. А чем она вообще занимается та комиссия? Киевстар творит что хочет, деньги воруют, пакеты заточены под сьем бабла а не для удобства пользователей, связь гуано, 4G одно название. Жалобы в эту контору 100 раз посылали, толку ноль.
2. Ну уж точно не созданием тарифов. "деньги воруют" - не воруют, " пакеты заточены под сьем бабла а не для удобства пользователей" - поменяйте оператора или ежики плакали, но кололись? "связь гуано, 4G одно название" - связь как 4Г наверное лучшие в Украине.
"Жалобы в эту контору 100 раз посылали" - ну если Вы жаловались подобным образом как выше - то не удивительно.
а знімуть -1 гривну.
Мне уже пришло предупреждение, что мой тариф стоимостью сейчас 35 грн с 5.06 будет стоить 110 гривен.
Увеличение в 3 раза!
А "бедных гусаров" когда прессовать будем?!
Vodafone SuperNet START: Звонки на другие сети по Украине - 0,60 грн/мин,
Київстар Смачний Безлім (совсем берега потеряли!):Дзвінки на інші мобільні по Україні та на міські номери Україні - 1,50 грн/хв...