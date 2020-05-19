Банк мужа Маркаровой увеличил капитал до 300 миллионов

"Аккордбанк" увеличил регулятивный капитал до 304,7 млн грн за счет дополнительных взносов акционеров в уставный капитал в размере 36,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 1 мая 2020 года "Аккордбанк" соблюдает все экономические нормативы Нацбанка со значительным запасом", – сказано в сообщении.

По данным банка, при нормативе не менее 200 млн грн его регулятивный капитал составил 304,7 млн грн, показатель его адекватности по состоянию на начало текущего года зафиксирован на уровне 21,12% (при нормативе не менее 10%).

В то же время показатель достаточности основного капитала банка составил 19,8%, краткосрочной ликвидности – 72,1% при нормах не менее 7% и 60% соответственно.

Максимальный размер кредитного риска на одного контрагента финучреждения составляет 23,45% (при нормативе не более 25%).

По данным банка, показатели коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте и коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам составляют 330,94% и 343,02% при нормативах не менее 100%.

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Как сообщалось, "Аккордбанк" в 2019 году сократил чистую прибыль до 31,25 млн грн с 40,94 млн грн годом ранее, его активы возросли с 1,8 млрд грн до 3 млрд грн, а собственный капитал – со 248,45 млн грн до 273,15 млн грн.

Крупнейшим акционером "Аккордбанка" является супруг экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец, он владеет 70,29% акций банка.

Ранее, Волынец возглавлял набсовет "Ощадбанка". Является руководителем творческой архитектурной мастерской "Архитекта". Был бенефициаром ИК "ITT Инвест" и ООО "Транскон".

Согласно декларации Маркаровой, ему также принадлежали доли в ПАО "ITT-Плаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс" (65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).

В 2018 году Волынец продал принадлежавшие ему доли в ИК "ITT Инвест", ПАО "ITT-Плаза" и ЧАО "КПК".

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (2,7 млрд грн) "Аккордбанк" занимал 36 место среди 76 действующих банков.