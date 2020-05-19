Оптовые цены на дизтопливо превысили 14 гривен за литр

Дизельное топливо в мелкооптовом сегменте 19 мая подорожало на 40-60 копеек за литр на фоне повышения мировых цен на нефть и топливных котировок, вследствие чего средняя цена в мелком опте впервые за последний месяц превысила отметку 14 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, по данным трейдеров, спотовые цены в Новограде-Волынском 19 мая, по сравнению с предыдущем днем, повысились на 40 копеек – до 13,75–13,85 грн/л.

С нефтебаз в Коростене (Житомирская область) UPG выходила с предложением 13,90 грн/л, "Фактор" – 14 грн/л.

Кременчугский НПЗ продолжал отгрузки по цене в диапазоне 13,60-13,90 грн/л. "Надежда" и "Альянс Ойл Украина" выходили в рынок с кременчугским ресурсом по 14- 14,10 грн/л.

В столичном регионе 19 мая цены повысились на 45-60 копеек – до 13,90-14 грн/л.

В восточных регионах цены, в частности в Харьковской области, повысились на 50-60 копеек – до 14,10 грн/л.

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Накануне котировки дизтоплива в Европе, по словам трейдеров, выросли на $30-33 за тонну. При этом последнюю неделю практически исчез спред между котировками в Средиземноморье и портах Северо-Западной Европы, который в разгар кризиса достигал $70/т.

Как сообщалось, в течение двух месяцев – начиная с марта и по начало мая – оптовые цены дизтоплива стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% – с 19,35 до 12,60 грн/л. Начиная с 6 мая, цены перешли в рост и за этот период повысились на 12% (на 1,5 грн/л), до 14,10 грн/л.

За месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр – до средней по стране цены бензина А-92 в 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л.