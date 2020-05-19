Нацбанк определил подходы к регулированию рынка небанковского лизинга

Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования небанковского лизинга".

Как сообщает пресс-служба НБУ, это последний из шести запланированных секторальных документов, в которых Национальный банк как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в регулировании, передает БизнесЦензор.

"В развитых странах услугой финансового лизинга активно пользуются население и бизнес как альтернативой банковскому кредитованию. В Украине рынок финансового лизинга рос последние несколько лет и до сих пор остается достаточно небольшим. Поэтому главной целью нового регулирования, предложенного в Белой книге, станет содействие развитию рынка финансового лизинга на принципах прозрачности, соблюдения прав и интересов клиентов", – отмечается в сообщении.

Для этого предусматриваются следующие изменения.

Во-первых, НБУ планирует унифицировать требования к лизингодателям, работающим в форме финансовых компаний или в форме юридических лиц лицензии на финансовый лизинг.

"Хотя услугу они оказывают одинаковую, пока требования к ним разные. Национальный банк установит единые требования и для предоставления услуги финансового лизинга требовать от лизингодателя получения лицензии на осуществление деятельности финансовой компании", – отмечают в НБУ.

В частности, лизингодатели, что уже сейчас существуют на рынке, будут переоформлены в статус финансовых компаний с соответствующим видом лицензии автоматически. Как и раньше, кроме предоставления финансовых услуг лизингодатели смогут заниматься также другой хозяйственной деятельностью, в том числе оперативным лизингом.

"Хотя в целом к ​​лизинговым компаниям будут применяться упрощенные требования как к сегменту финансового рынка без повышенного риска, который не привлекает средства населения, к таким компаниям будут сохранены требования по объему капитала. Лизинговые компании должны поддерживать собственный капитал на уровне 3 млн грн, в случае предоставления только услуг из финансового лизинга, или 5 млн грн, если лизинговая компания планирует предоставлять две или более финансовым услугам", – уточнили в Нацбанке.

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Во-вторых, будут четко урегулированы и расширены источники финансирования финансовых компаний.

В частности, лизингодатели смогут, среди прочего, привлекать средства у аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, в том числе от физических и юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Также будет четко урегулирована возможность привлечения средств путем выпуска долговых ценных бумаг.

В-третьих, будут повышены требования к прозрачности компаний и составления и раскрытия отчетности.

"Национальный банк готов поддерживать законодательные и правительственные инициативы, а также инициативы самих лизинговых компаний по совершенствованию налогового регулирования, предоставление налоговых и других стимулов для развития рынка лизинга в Украине. Графики приведения деятельности лизинговых компаний в соответствии с новыми требованиями будут определены с учетом объективных сроков и возможностей участников рынка лизинга выполнить эти требования", – подчеркивается в сообщении.