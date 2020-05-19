Рада одобрила законодательное установление авиационных сборов (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывшего в аэропорт Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2424 в первом чтении проголосовали 237 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере $0,5, на международных рейсах – $2. За каждую тонну груза в пределах Украины сбор составит $2,5, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - $10.

Согласно пояснительной записке, сейчас уплата авиационных сборов урегулирована постановлением Кабмина. Законопроектом предлагается урегулировать на уровне закона вопрос уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, учитывая практику неоднозначного толкования субъектами авиационной деятельности норм действующего законодательства, что приводит к многочисленным судебным спорам.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады обращает внимание, что законопроектом среди прочего предусмотрено освобождение от уплаты сборов перевозки отдельных категорий пассажиров, однако не уточнено, каких именно.

Кроме того, авторами законопроекта не обосновано предложение освободить перевозчиков от уплаты государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, при выполнении перевозок менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, законопрокет призван устранить пробелы в действующем законодательстве, передает пресс-служба министерства.

"Законопроект №2424 наконец устанавливает одинаковые для всех правила взимания государственных пошлин в авиации. За каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемую или прибывшую в аэропорт Украины. Наконец устранены пробелы, которые провоцировали многочисленные судебные споры в пользу отдельных авиаперевозчиков", – прокомментировал Криклий.

По словам министра, решение соответствует международной практике таких ведущих стран мира как Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай, Австралия и др. Кроме того, законопроект устанавливает ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов субъектами авиационной деятельности.

Как сообщалось, по состоянию на осень 2019 года задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляла около 1 млрд грн. Авиакомпания Игоря Коломойского и партнеров была единственным крупным должником перед "Украэрорухом" по уплате авиационных сборов и оспаривала их в суде.