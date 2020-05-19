Нормативы к началу мая нарушали 11 украинских банков, – НБУ

Нормативы достаточности основного капитала на 1 мая 2020 года нарушали 11 украинских банков.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, норматив достаточности основного капитала (норматив Н3, должен быть не менее 7%) на 1 мая 2020 года нарушал "Мисто Банк" (6,6%)

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) нарушали "Укрэксимбанк" (32,75%), "Индустриалбанк" (58,66%), "Проминвестбанк" (68,98%), "Мисто Банк" (51,53%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали ПУМБ (36,69%), "Мегабанк" (63,95%), "Банк инвестиций и сбережений" (75,08%), "Первый инвестиционный банк" (73,63%), "Юнекс Банк" (31,45%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (122,72%), "Ощадбанк" (106,92%), "Приватбанк" (169,7%) и "Индустриалбанк" (20,5%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (109,33%).

Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (норматив LCRвв, не менее 100%) нарушал "Мисто Банк" (25,4%).