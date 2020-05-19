Рада узаконила создание обещанного Зеленским телеканала для Донбасса вместо иновещания

Верховная Рада внесла изменения в закон "О системе иновещания Украины" в части программной политики и территории распространения.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2521 во втором чтении и в целом проголосовал 231 народный депутат.

Законом изменен язык производства программ госпредприятием "Мультимедийная платформа иновещания Украины" с английского на украинский. При этом предусмотрено производство программ МПИУ также на других языках "в зависимости от целесообразности и неотложности использования того или иного языка".

Кроме того, законом унормировано распространения эфирного наземного аналогового и цифрового вещания на территории Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также на граничащие с оккупированными территориями регионы.

При этом установлена ​​необходимость согласования программной политики иновещания с Министерством культуры и информационной политики.

Читайте также: Застройщик из фракции Медведчука запустит новый телеканал для жителей Киева

Как сообщалось, в начале марта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию на спутниковое вещание государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", который после смены программной концепции вещания начнет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированных территориях.

Новым логотипом телеканала станет "ДОМ", программной концепцией вещания предусмотрено 23 часов развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

Новый канал для временно оккупированных территорий запускают на базе мультимедийной платформы иновещания Украины вместо канала иновещания UATV.

Презентация нового канала состоялась 2 марта. Новый телеканал под названием "Дім"/"Дом" начал вещание 1 марта. О идее создания такого телеканала Владимир Зеленский рассказал еще перед первым туром президентских выборов.