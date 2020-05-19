Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на поддержку занятости

Совет ЕС по экономике и финансам утвердил 19 мая временный инструмент поддержки государств-членов Евросоюза для смягчения рисков безработицы в чрезвычайной пандемической ситуации – SURE – в 100 млрд евро.

Об этом заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Хорватии Здравко Марич, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пандемия COVID-19 является для Европы беспрецедентным вызовом, так как она угрожает жизни и средствам существования многих людей. Помимо последствий для общественного здоровья, пандемия также спровоцировала значительные экономические и социальные потрясения, многие предприятия вынуждены прибегнуть к государственной поддержке для сохранения занятости", – сказал министр.

По его словам, программа SURE должна сыграть роль главной "страховочной сетки" для защиты рабочих мест и работников, предоставив государствам ЕС возможность финансировать меры борьбы с безработицей и потерей доходов населения.

Как объясняют в Совете ЕС, SURE – временный инструмент, который предоставит государствам ЕС займы на 100 млрд евро на выгодных условиях.

Он позволяет государствам-членам союза просить помощь ЕС для финансирования резкого увеличения национальных государственных расходов с 1 февраля 2020 года на борьбу с безработицей и другие аналогичные меры, включая поддержку самозанятых работников и введение ограничительных санитарных предписаний на рабочих местах.

Инструмент SURE вступит в силу, когда все государства-члены предоставят свои гарантии, и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

В Совете ЕС уточняют, что по предложению Еврокомиссии период работы SURE может продлеваться на дополнительные 6 месяцев в случаях, когда "серьезные экономические потрясения, причиненные пандемией COVID-19, продолжат возникать".

SURE является одной из трех "страховочных сеток", которые были согласованы Еврогруппой 9 апреля 2020 года для поддержки занятости и работников, предприятий, государств-членов на сумму в 540 млрд евро, напоминается в коммюнике Совета ЕС. Главы государств и правительств одобрили 23 апреля данное соглашение и потребовали, чтобы этот комплекс мер вступил в силу до 1 июня 2020 года.