Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС выросли до 9 гривен за литр

Розничные сети АЗС 19 мая повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-40 копеек за литр, средняя цена по стране выросла до 9,01 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 33 и 32 копейки – до 9,71 грн/л и 9,97 грн/л соответственно.

На станциях "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO цена выросла в среднем на 10 копеек за литр.

Также на 10-40 копеек стоимость литра автогаза выросла на АЗС AMIC, Shell, UPG, BVS, "Род-Ник", SUN OIL, Mango и Motto.

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Как сообщалось, в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту, что вызвало подорожание топлива на АЗС. Так, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 33% – с 11 000 до 14 750 грн/т.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.