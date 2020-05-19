Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Киев"

Фонд гарантирования вкладов Украины завершил ликвидацию ПАО "Акционерный коммерческий банк "Киев".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования сообщает БизнесЦензор.

Фонд напоминает, что все вкладчики и кредиторы банка "Киев" стали клиентами стабильно работающего АБ "Укргазбанк" и получили полный доступ к собственным средствам.

26 июня 2015 года НБУ принял решение о ликвидации банка "Киев" из-за его неплатежеспособности.

АКБ "Киев" (ранее - "Киевщина") основан в 1993 году. Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2009 года являлись Николай Марченко (29,2917%), Виктор Марченко (17,4641%), ОАО "Киевпроект" (14,9225%), ООО "КУА Интер Кэпитал Груп" (4,9444%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2009 года по размеру общих активов (4,887 млрд грн) банк "Киев" занимал 39-е место среди 182 действовавших в стране банков.