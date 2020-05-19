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Рада поддержала отмену согласования строительства дорог и застройки в центре городов

Рада поддержала отмену согласования строительства дорог и застройки в центре городов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2680 в первом чтении проголосовало 227 народных депутата.

Проектом предложено отменить требование о получении разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и/или капитального ремонта автомобильных дорог.

Кроме того, предложено отменить пункт закона "Об архитектурной деятельности" о согласовании главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения.

Также предложено отменить обязанность застройщиков применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют требованиям установленных норм и правил.

Законопроектом на Кабинет министров также возлагается обязанность внести изменения в строительные нормы, обязательные для выполнения национальные стандарты и другие нормативные документы.

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Против принятия законопроекта в существующем виде выступили Минрегион, Комитет Рады по вопросам экологической политики и Главное экспертное управление парламента.

Как пояснило ГНЭУ, законопроектом предполагается, что заказчик, генеральный подрядчик вправе выполнять строительные работы после представления уведомления о начале их выполнения даже по классу объектов со значительными последствиями, тогда как такой механизм предусмотрен только для объектов, которые могут составлять незначительную угрозу.

При этом заказчик будет вправе выполнять работы без выдачи ему указанным органом разрешения.

В то же время отмена требования о необходимости согласования главным архитектором проектного решения объектов строительства, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, а также на магистралях и площадях общегородского значения может иметь негативные последствия для сохранения культурного наследия, а также создаст угрозу еще большего загромождения важных магистралей и площадей в городах.

Автор: 

ВР (2852) законопроєкт (1662) парламент (1940) будівництво (2221) забудова (219)


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Топ коментарі
+9
Пытаются узаконить беззаконие. Засланцы , враги готовят зелье тотального хаоса... "Также предложено отменить обязанность застройщиков применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют требованиям установленных норм и правил".Источник: https://biz.censor.net/n3196496 - вот только этот один пункт можно считать диверсией ...
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19.05.2020 16:03
+7
что-то я подозреваю, что ты совка даже не помнишь, так что помолчал бы уж, и не позорился бы.

А теперь внимание, читай внимательно до просветления - нормы не пересматривают, их ОТМЕНЯЮТ.
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19.05.2020 19:01
+7
".. отмена согласования по историческим ареалам (центры городов) - это явно беспредел."

абсолютно верно. Начнут строить шанхаи все кому и не лень и как на душу положит...
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19.05.2020 20:10
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Кроме того, предложено отменить пункт закона "Об архитектурной деятельности" о согласовании главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения.
Также предложено отменить обязанность застройщиков применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют тр**ованиям установленных норм и правил.Источник: https://biz.censor.net/n3196496Б-дь вони шо зовсім **///лись? С-ка і це усе за наші гроші, цензурных слов не осталость б-дь, їх вбивати тр**а.
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19.05.2020 15:52 Відповісти
Вся центральная афрыка нервно курыт в сторонке це край далі вже нікуди, шо хатім і как хатім так і сделаєм. Сборіще продажних дегенератів.
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19.05.2020 15:55 Відповісти
Пытаются узаконить беззаконие. Засланцы , враги готовят зелье тотального хаоса... "Также предложено отменить обязанность застройщиков применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют требованиям установленных норм и правил".Источник: https://biz.censor.net/n3196496 - вот только этот один пункт можно считать диверсией ...
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19.05.2020 16:03 Відповісти
Когда устанавливали эти нормы и правила? Еще при совке? Их давно уже надо пересматривать.
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19.05.2020 16:37 Відповісти
Прочитайте еще раз внимательно...
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19.05.2020 16:46 Відповісти
обязывая застройщиков применять нормы на строительные материалы, изделия и конструкции неплохо было бы их пересмотреть, т.к. большинство было принято еще при совке.
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19.05.2020 17:00 Відповісти
что-то я подозреваю, что ты совка даже не помнишь, так что помолчал бы уж, и не позорился бы.

А теперь внимание, читай внимательно до просветления - нормы не пересматривают, их ОТМЕНЯЮТ.
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19.05.2020 19:01 Відповісти
как раз совок я ОЧЕНЬ хорошо помню.
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20.05.2020 09:51 Відповісти
слыш ты даун а законы природы и свойства материалов когда устанавливали?
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20.05.2020 09:19 Відповісти
дятел, слово прогресс вам незнакомо
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20.05.2020 09:41 Відповісти
вам привести пример этих ************** правил? Котел, который хозяин хочет установить в огромном санузле с полноценным окном и вентиляцией. Так вот - устанавливать нельзя, потому что - санузел. Хотя основное требование для установки - наличие вентиляции и окна.
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20.05.2020 09:44 Відповісти
уточню - нормальный современный двухконтурный газовый котел.
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20.05.2020 09:46 Відповісти
Ти йог в бударі вуличному встанови.
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20.05.2020 12:43 Відповісти
спасибо за совет, но это уже прошедший этап
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20.05.2020 13:08 Відповісти
ну и по материалам - вы считаете, что строительные материалы 80-х годов и современные одни и те же?
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20.05.2020 09:47 Відповісти
Нахера дурно пи...діти???
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20.05.2020 12:41 Відповісти
последний пункт добавлен не случайно - на него среагируют сразу, потом в результате обсуждения выяснится, что это было всего лишь предложение, и да, "мы почулы нарид", и да, "мы не будем отменять обязанности застройщикам применять правильные строительные материалы", - в результате все останутся счастливы. И никто уже и не вспомнит, что кроме всего прочего, под шумок, разрешили застройку исторической части города без согласования с архитектором.

Узаконеный шанхай позволит обогатиться этим сволочам типа "мама любит скорость" с 20+ квартирами (сколько там их у дубинского?). А на ваше культурное наследие им плевать с высокой крыши синагоги.
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19.05.2020 19:09 Відповісти
По отмене согласования капремонта дорог - поддерживаю, это была лишняя бюрократия.
Но отмену согласования по историческим ареалам (центры городов) - это явно беспредел.
И уведомление по СС2, СС3 вместо разрешения - тоже беспредел. Хотя мои клиентам это и выгодно (упрощает работу), но это сильно повышает возможности творить всё, чего душе угодно, с историческим обликом городов. То, что хорошо для Харькова или Запорожья (которые после войны по сути отстроены заново), то для Львова или Ужгорода (которые война не так затронула) - уничтожение исторического облика города. Однозначно плохая идея - не там дерегулируете, Слуги . . .
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19.05.2020 16:25 Відповісти
".. отмена согласования по историческим ареалам (центры городов) - это явно беспредел."

абсолютно верно. Начнут строить шанхаи все кому и не лень и как на душу положит...
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19.05.2020 20:10 Відповісти
Отпена согласования - норм. С одной стороны остается уведомление, поэтому есть время отреагировать и запретить, если что. Да и касается только "на магистралях и площадях общегородского значения".
Поэтому, имхо, переживания черезмерны.
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19.05.2020 22:30 Відповісти
Стаття створює дуже багато питань. Із неї виходить повна анархія. І складається враження що ДБІ повністю відмінили. Но, є но.
Треба було вказати що це заміна "Дозволу", на "Повідомлення влади".
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19.05.2020 18:02 Відповісти
я тебя сейчас убью. Мне плевать что ты мне не разрешаешь, я тебя повидомляю. Ок?
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19.05.2020 18:59 Відповісти
Я то думав бот ти чи ні. А тепер бачу нова методичка. Знову хочете роздути тему, тільки цього разу ніхера у вас не вийде.
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19.05.2020 21:46 Відповісти
конечно же я бот, ага. Зебилам везде порохоботы мерещатся. А ещё я убил брата Зеленского. Убил и съел, ага.
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19.05.2020 22:29 Відповісти
То ти типу порохобот?) Ага. А як же.
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20.05.2020 00:41 Відповісти
поскольку ты слегка ограничен в своих умственных способностях, я тебе говорю прямо - порохоботы суть абстрактная сущность, порождённая в злобном воображении кремлеботов (настоящих) из ольгино (и прочих локаций), и насаждённая грубо, с применением полового сношения прямо в моск, каждому зелеботу в черепную коробку.
Еще короче - порохоботы живут исключительно в твоем воображении.
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25.05.2020 14:28 Відповісти
Судячи по мому місту, цей дозвіл залежав тільки від суми занесеною меру, історичні будівлі, руйнує стихія і потім по рішенню суду це все узаконюється, а архітектор і культурники сліпі і німі)))
По матеріалах те саме, ніхто давно ніяких норм не дотримуються
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19.05.2020 19:01 Відповісти
Дык у нас большинство регуляторных актов расчитаны только на коррупцию Это не то чтоб большой секрет
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19.05.2020 22:32 Відповісти
ха, вот оно чистой воды мародерство от зеленского и ко.теперь вместо софии или печерской лавры можно будет построить "гулливер" или "парус", а на историческую и культурную спадщину зеленым дегенаратам наплевать. главное - прибарахлится сейчас, чтобы внукам хватило.
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19.05.2020 21:00 Відповісти
Молодцы! Главное не останавливайтесь и продолжайте дерегуляцию! Работы там на годы!
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19.05.2020 22:31 Відповісти
Правильно, даЙОшь полную отмену всех правил и законов, грабь награбленное, анархия мать порядка.
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20.05.2020 01:54 Відповісти
Ну правильно, когда местные дегенераты отдают добровольно власть инородцам, то чего хорошего от них можно ждать? Что они станут заботиться о тупом быдле приведшим их к власти или о культурном и историческом наследии аборигенов? Да плевать им на все это, их задача выжать весь гешефт какой только можно и свалить в родные палестины.
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20.05.2020 01:52 Відповісти
о! Тепер мона буде в той асфальт закатати благосостоянійє всєй страни!
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20.05.2020 09:29 Відповісти
*****-*********.... Что блд они творят???!!!
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20.05.2020 10:30 Відповісти

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