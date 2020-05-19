Суд объяснил отмену ареста беглого экс-министра Клименко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила меру пресечения в виде ареста для экс-министра доходов и сборов Александра Клименко в связи с отстутствием объявления подозреваемого в международный розыск.

Об этом сообщила судья-спикер Апелляционной палаты Инна Калугина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно требованиям закона избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица возможно лишь при обязательном наличии одновременно таких предпосылок как приобретение этим лицом статуса подозреваемого и объявление его в международный розыск. Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась с выводом следственной судьи о том, что лицо получило статус подозреваемого в уголовном производстве. Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск", – сказала судья.

В частности, коллегия судей установила, что 10 июня 2019 года в рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры действительно принял постановление, которым объявил Клименко в международный розыск.

"Однако, стороной обвинения не добавлены никакие доказательства, свидетельствующие о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательства внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в Единый реестр досудебных расследований и направления запроса об объявлении розыска в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Украине", – добавила Калугина.

Отмечается также, что решение суда не лишает сторону обвинения права повторно обратиться в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в случае устранения указанных недостатков, и не является основанием для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности или прекращения уголовного производства.

Как писал БизнесЦензор, 13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко.

Как сообщалось, в августе 2019 года следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко мера пресечения в виде содержания под стражей заочно.

По данным Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге.

Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

"Обращаем внимание, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента", - сообщает ГПУ.

Судом для Клименко привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.