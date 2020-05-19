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Рада одобрила создание почтового банка на базе "Укрпочты"

Рада одобрила создание почтового банка на базе

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2788-д в первом чтении проголосовало 232 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести систему почтовых счетов, ввести термин "почтовый счет", определить перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО "Укрпошта".

В частности, госкомпании предлагается разрешить открытие и ведение почтовых счетов как для физических, так и для юридических лиц, проведение расчетных банковских операций, выпуск и обслуживание платежных карт, привлечение средств физических и юридических лиц.

Также предусмотрено наказание за доведение национального почтового оператора до неплатежеспособности.

Заокнопроектом предложено установить, что порядок обслуживания национальным оператором почтовой связи почтовых счетов, а также предоставление национальным оператором почтовой связи отдельных финансовых услуг, устанавливает Национальный банк.

Как сообщалось, против принятия указанного законопроекта выступают Минфин и Национальный банк.

В частности, НБУ указывал, что идея разрешить "Укрпоште" предоставлять банковские услуги является нелогичной, поскольку доля государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. При этом в случае принятия закона "Укрпошта" будет конкурировать с государственными же банками, при этом почтовая компания окажется в привилегированном положении.

НБУ полагает, что принятие соответствующих законопроектов является рискованным, поскольку "Укрпочта" не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. НБУ также указал, что у "Укрпочты" более низкая экспертиза в финмониторинге, чем у банков, поэтому возникает повышенный риск отмывания денег.

Автор: 

ВР (2852) законопроєкт (1662) парламент (1940) Укрпошта (790)


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Вся 30-летняя история Украины подтверждает правильность фактуры произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Все сюжеты ,как правило берутся из жизни и история повторяется. Миллионер "Корейко"-это наши распиаренные зомбо ТВ "эффективные частные собственники" "инвестиционные менеджеры"- АО,ООО,укравшие через разные акционерные общества "Интенсивник","40 лет без урожая","Рога и копыта" миллиарды государственных средств или пиля займы разных "спасателей".Они другого не могут,у нас нет Фордов-у нас (за редким исключением)одни Шариковы,которые только и могут "взять и поделить" (спиз@ить),на большее ума не хватает,поэтому мы и "маем,то что маем". Сначала "Золотой теленок" - государственная "Укрпочта",процветающее и непотопляемое предприятие,здания которой размещались в центрах городов и сел(значит только земля исчисляется миллиардами $ не считая зданий) было доведено прохвостами до банкротства,путем запуска "троянского коня"-"Новой почты",для которой как и для "зелено-альтернативных" негодяев в энергетике были созданы законами 2018г и "крышей" НКРЕКП- все условия,она(НП) перехватила колоссальные,миллиардные денежные потоки,ранее пополнявшие бюджет и обеспечивая процветание стратегического гос.предприятия при госрегулировании.. И что в итоге? Пришла эра "реформ", при которой от мощнейшей экономики осталить кожа и кости. Сейчас "дореформируем" - развалим энергетику ,раздолбаем остатки медицины и что дальше? В общем как то надо принимать адекватные и взвешенные решения по спасению реальной экономики и укреплению государства-потому что все к чему прикасаются рукозадые "менеджеры" накрывается медным тазом,как по мне.. Всем добра
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19.05.2020 17:21 Відповісти
Еще одна мертворожденная зелупная хрень.
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19.05.2020 19:25 Відповісти
Согласен!Но какое то время эта хрень будет всё же работать!!!Ведь у нас например,многие банки,позакрывали(в целях экономии) ряд своих мелких отделений...и все ломанулись оплачивать счета за интернет,телефоны и э.энергию-на укрпочту!Даже появились очереди!
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20.05.2020 11:53 Відповісти
За дурною головою нема і ногам покою.
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20.05.2020 13:23 Відповісти
Хорошая мысль. Надо было это сделать лет 30 назад.
Хотя над улучшением почтовых сервисов еще работать и работать...
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19.05.2020 22:23 Відповісти
Ідея гарна. А НБУ та мінфін лобіюють інтереси конкурентів.
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19.05.2020 23:51 Відповісти

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