Рада одобрила создание почтового банка на базе "Укрпочты"

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2788-д в первом чтении проголосовало 232 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести систему почтовых счетов, ввести термин "почтовый счет", определить перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО "Укрпошта".

В частности, госкомпании предлагается разрешить открытие и ведение почтовых счетов как для физических, так и для юридических лиц, проведение расчетных банковских операций, выпуск и обслуживание платежных карт, привлечение средств физических и юридических лиц.

Также предусмотрено наказание за доведение национального почтового оператора до неплатежеспособности.

Заокнопроектом предложено установить, что порядок обслуживания национальным оператором почтовой связи почтовых счетов, а также предоставление национальным оператором почтовой связи отдельных финансовых услуг, устанавливает Национальный банк.

Как сообщалось, против принятия указанного законопроекта выступают Минфин и Национальный банк.

В частности, НБУ указывал, что идея разрешить "Укрпоште" предоставлять банковские услуги является нелогичной, поскольку доля государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. При этом в случае принятия закона "Укрпошта" будет конкурировать с государственными же банками, при этом почтовая компания окажется в привилегированном положении.

НБУ полагает, что принятие соответствующих законопроектов является рискованным, поскольку "Укрпочта" не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. НБУ также указал, что у "Укрпочты" более низкая экспертиза в финмониторинге, чем у банков, поэтому возникает повышенный риск отмывания денег.