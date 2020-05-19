Банк группы ICU Пасенюка взял кредит рефинансирования на 300 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) на третьем аукционе по 90-дневному рефинансированию 15 мая предоставил банку "Авангард" кредит рефинансирования на 305 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о кредитах, предоставленных банкам на срок свыше 30 дней, передает БизнесЦензор.

Кроме того, по итогам аукциона 15 мая кредиты рефинансирования получили "МТБ Банк" (на 100 млн грн), банк "Сич" (90 млн грн), "Международный инвестиционный банк" (89 млн грн), "Радабанк" (65 млн грн) и "Мисто Банк" (18,3 млн грн).

Как сообщалось, в целом Национальный банк 15 мая удовлетворил заявки на получение рефинансирования шести банков на общую сумму 667,3 млн грн под 8% годовых.

Перед этим, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в тот же день Нацбанк на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – "Укрэксимбанку".

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

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Банк "Авангард" зарегистрирован НБУ в июле 2013 года. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года компания Westal Holding (Кипр), входящая в группу "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), владела 100% акций банка "Авангард". Опосредованными владельцами банка указаны совладельцы ICU Макар Пасенюк (45,01%), Кирилл Стеценко (44,99%), а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин (10%).

Группа ICU создана в июне 2006 года. Предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины. После этого Гонтарева продала свою долю в ICU.