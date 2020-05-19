Рада одобрила продление работы ветеринарного надзора на границе

Верховная Рада приняла за основу проект закона, продляющий еще на один год полномочия органов Госпродпотребслужбы в части контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3398 в первом чтении проголосовало 303 народных депутатов.

Согласно пояснительно записке к документу, сейчас государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на границе осуществляется работниками региональных служб ветеринарной медицины, образованных Госпропотребслужбой.

Согласно закону "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных", с 18 мая 2020 года все они должны быть государственными служащими, однако из-за введения карантина соответствующие конкурсы не проведены.

"Работники указанных служб, осуществляя фактически функции государства, в настоящее время не являются государственными служащими. В то же время, начиная с 18 мая они должны ими быть", – констатируют проблему авторы документа.

В связи с этим законопроектом предложено продлить на один год полномочия региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, что позволит избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций.