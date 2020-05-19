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Рада одобрила продление работы ветеринарного надзора на границе

Рада одобрила продление работы ветеринарного надзора на границе

Верховная Рада приняла за основу проект закона, продляющий еще на один год полномочия органов Госпродпотребслужбы в части контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3398 в первом чтении проголосовало 303 народных депутатов.

Согласно пояснительно записке к документу, сейчас государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на границе осуществляется работниками региональных служб ветеринарной медицины, образованных Госпропотребслужбой.

Согласно закону "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных", с 18 мая 2020 года все они должны быть государственными служащими, однако из-за введения карантина соответствующие конкурсы не проведены.

"Работники указанных служб, осуществляя фактически функции государства, в настоящее время не являются государственными служащими. В то же время, начиная с 18 мая они должны ими быть", – констатируют проблему авторы документа.

В связи с этим законопроектом предложено продлить на один год полномочия региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, что позволит избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций.

Автор: 

ВР (2852) кордон (1125) закон (1475) парламент (1940) Держпродспоживслужба1 (335)


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