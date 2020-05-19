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Рада приняла закон о ядерной безопасности

Рада приняла закон о ядерной безопасности

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2372 во втором чтении проголосовало 288 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования в сфере использования ядерной энергии.

В частности, документом предлагается внести изменения в законы "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" в части нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

Авторы документа указывают, что предусмотренное указанными законами ослабление надзора в сфере ядерной энергетики противоречит обязательствам Украины перед МАГАТЕ, а также нарушают независимость органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности (Госатомрегулирования), что предусмотрено целым рядом подписанных Украиной международных соглашений.

Как сообщалось, по словам главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, законопроект №2372, предусматривающий независимость ядерного регулятора, позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь кредит ЕБРР в размере 200 млн евро на программы безопасности.

Автор: 

АЕС (807) ВР (2852) закон (1475) парламент (1940) Енергоатом (1194) атомна енергетика (326) ядерна безпека (151)


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. . . есть инфа - что брат Ермака продавал должностя в том числе и в Энергоатоме . . . если их купили те, что с вокзалов - то конечно . . . нужно за ними присматривать и контролировать
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19.05.2020 18:14 Відповісти
законопроект направлен на восстановление государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования в сфере использования ядерной энергии.
Источник: https://biz.censor.net/n3196469//////////////////// Блин-не верю! Ну молодцы депутаты! Начало спасения отрасли-фундамента экономики положено. Ждем приведения законодательства к нормам Конституции Украины,и освобождения энергетики от паразитических ненужных и вредных( 2х летняя практика "регулирования" энергосистемы) прокладок,- глистов "харчующихся" на гос.производителях . Всем добра.
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19.05.2020 19:29 Відповісти

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