Карантин не вызвал значительного роста цен на продукты питания, – исследование

Потребительские цены на продукты питания в Украине в апреле 2020 года выросли по сравнению с мартом на 2,2%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Института аграрной экономики сообщает БизнесЦензор.

"И хотя этот показатель превышает уровень декабря последних трех лет, который составлял 1,2-1,5%, он меньше соответствующего показателя 2014-2015 годов в 4-4,3%", – говорится в сообщении.

В марте рост указанных цен по сравнению с февралем составлял 0,4%.

"Относительно невысокий уровень роста цен показывает, что в период действия карантинных мероприятий, введенных в Украине с 12 марта 2020 года вполне возможного роста потребительских цен на продукты питания не произошло", – отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко.

Больше всего среди продуктов питания в апреле выросли цены на фрукты (+12,8%), что можно объяснить сезонным фактором и временным закрытием оптово-розничных продовольственных рынков, а также на яйца (+9,4%), которые в последнее время постоянно дешевели: в марте на 12,3%, в феврале - на 17,6%.

Цены на продукты питания, которыми граждане запасаются в первую очередь, в апреле выросли значительно меньше. Макаронные изделия подорожали на 1,9%, мясо и мясопродукты - на 0,9%, масло подсолнечное - на 0,3%, а на масло - не выросли совсем.

Исключением является только сахар. Цены на него выросли на 2,9% в марте и на 4,8% в апреле. "Однако здесь очевидно влияние других факторов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, рост цен на продукты питания в апреле стало крупнейшим с июня 2017 года, когда этот показатель составил 3,4%. А по сравнению с апрелем 2019 потребительские цены на продукты питания увеличились на 2,5%.

Такая динамика требует от правительства продолжения сдерживающих мер с тем, чтобы удержать инфляцию в пределах, учтенных в Государственном бюджете Украины на 2020 год, подытожил Лупенко.