"Газпром" объявил о начале работ по строительству нового газопровода в Китай

Российский "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по еще одному газопроводу в Китай – "Сила Сибири - 2".

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает БизесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России.

"Также "Сила Сибири - 2" может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию", – отметил глава компании.

В марте решение о строительстве этого газопровода принял Владимир Путин.

Читайте также: Судно-трубоукладчик "Газпрома" для достройки "Северного потока-2" прибыло в Германию

Как сообщалось, РФ запустила газопровод "Сила Сибири" в начале декабря прошлого года. По итогам 2020 года по "Силе Сибири" концерн должен прокачать в Китай 5 млрд кубометров природного газа.

Договор на поставки газа по газопроводу сроком на 30 лет предполагает ежегодную поставку до 44 млрд куб. м российского газа в Китай.

Реализацию всего проекта "Сила Сибири", включая строительство газопровода и обустройство инфраструктуры восточносибирских месторождений, оценивали в $55 млрд. Строительством газопровода занимались компании ближайшего окружения Владимира Путина.

Изначально "Газпром" планировал строить "Силу Сибири" за счет аванса по газовому контракту с китайской CNPC либо кредитов китайских банков, однако они не были предоставлены и российская компания начала строительство за свой счет.