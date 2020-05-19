Законопроект о легализации игорного бизнеса могут принять в мае, – Арахамия
Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине уже в ближайшее время, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"До конца мая мы его планируем принять", - сказал Арахамия.
Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением Рады к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.
Ранее, 19 декабря 2019 года, Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. В то же время депутаты поддержали решение отправить законопроект на повторное первое чтение.
После этого правительство приняло постановление, которым запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
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