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Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

Киевский метрополитен после восстановления работы будет работать без жетонов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщает БизнесЦензор.

"После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом", - сообщает метрополитен.

Платить за проезд на турникетах можно будет: Kyiv Smart Card; карточкой метро (до 31.03.2021); бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах; мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay; мобильным приложением Kyiv Smart Сard; р азовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.

Київ (4670) Метрополітен (609)


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