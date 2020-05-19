Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов
Киевский метрополитен после восстановления работы будет работать без жетонов.
Об этом со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщает БизнесЦензор.
"После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом", - сообщает метрополитен.
Платить за проезд на турникетах можно будет: Kyiv Smart Card; карточкой метро (до 31.03.2021); бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах; мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay; мобильным приложением Kyiv Smart Сard; р азовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.
Будь ласка, зачекайте...
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