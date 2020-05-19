Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

Киевский метрополитен после восстановления работы будет работать без жетонов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщает БизнесЦензор.

"После возобновления работы подземки пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом", - сообщает метрополитен.

Платить за проезд на турникетах можно будет: Kyiv Smart Card; карточкой метро (до 31.03.2021); бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах; мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay; мобильным приложением Kyiv Smart Сard; р азовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.