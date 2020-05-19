Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона

Верховная Рада не поддержала проекты постановлений об отмене результатов голосования во втором чтении и целом законопроекта о банковской деятельности, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

За проект постановления № 2571-д-П проголосовали 78 народных депутатов, а за проект постановления № 2571-д-П1 - 74 парламентария.

Согласно регламенту работы Рады, спикер парламента не может подписать законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят и не отклонят проекты постановлений об отмене результатов голосования.

Как сообщалось, в минувший четверг Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.

Впрочем депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон