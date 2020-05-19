"Укрзализныця" не получила 500 миллионов от местных властей за перевозку льготников

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, ситуация с долгами местной власти за перевозку льготных категорий пассажиров ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность", - сказал Юрик.

По данным компании, за 2019 года и первый квартал 2020 года "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более 500 миллионов гривен компенсаций за перевозку льготников.

"Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготным категориям населения", - сообщает "Укрзализныця".