"Укрсахар" ухудшил прогноз экспорта украинского сахара в 2,5 раза

Национальная ассоциация производителей сахара "Укрсахар" пересмотрела прогноз экспорта сахара из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) в сторону снижения в 2,5 раза по сравнению с предыдущим прогнозом – до 120 тыс. тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Украинские производители за восемь месяцев нынешнего маркетингового года экспортировали 76,4 тыс. тонн сахара, что почти в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Это достаточно прогнозируемый показатель, поскольку большинство "наших" рынков занял российский сахар. Внутреннее перепроизводство и удобная логистика в страны Средней Азии делают его более выгодным. Поэтому, например, Узбекистан снял пошлину на доставку сахара, но цена украинского производителя выше, чем российского, именно из-за расходов на транспортировку. Поэтому, учитывая все эти факторы, мы ожидаем 120 тыс. тонн экспортируемого сахара по результатам 2019/2020 МГ, хотя на начало года экспортный потенциал оценивался в 300 тыс. тонн", - пояснил аналитик ассоциации "Укрсахар" Назар Михайловин.

В ассоциации указали, что в апреле Украина экспортировала 9,1 тыс. тонн сахара. Это вдвое меньше, чем в предыдущем месяце (19,6 тыс. тонн).

"В конце марта мы наблюдали некоторое оживление на Лондонской бирже. В результате, спрос на украинский сахар вырос, и производители смогли поставить на внешние рынки около 20 тыс. тонн сахара в те страны, куда мы экспортировали год-два назад: Ливию (7 тыс. тонн), Турцию (4,8 тыс. тонн), Палестину (3,7 тыс. тонн). Уже в апреле мировая конъюнктура, эпидемия COVID-19 и изменение курса валют создали неблагоприятные условия для украинских производителей, поэтому в апреле мы снова вернулись к привычным объемам за месяц - 9,1 тыс. тонн", - отметил аналитик.

В апреле география поставок почти не изменилась: Турция - 5,7 тыс. тонн, Ливия - 0,8 тыс. тонн, Молдова и Румыния - по 0,6 тыс. тонн.

Как сообщалось со ссылкой на ассоциацию "Укрсахар", Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на $144,3 млн, что на 27% меньше, чем за предыдущий МГ.