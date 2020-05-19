"Укрзализныця" создаст лабораторию для проверки качества железнодорожной продукции

АО "Укрзализныця" создает испытательную лабораторию на базе Научно-внедренческого центра филиала "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта" с целью усиления проверки качества продукции железнодорожного транспорта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Ожидаемый экономический эффект для компании после воплощения проекта составит до 3 млн грн в год.

К указанному филиалу была присоединена Главная измерительная химико-технологическая и экологическая лаборатория регионального филиала "Южно-Западная железная дорога" с переводом всего действующего штата.

"Создание нового подразделения позволит расширить сферу аккредитации испытательной лаборатории на 103 новых метода испытаний. Уже начато обучение специалистов нового подразделения, разработана новая документация системы управления качеством с учетом новых направлений испытаний, подготовлена заявка в Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ) на расширение сферы аккредитации НВЦ с учетом новых методов испытаний", - заявил член правления "Укрзализныци" Франтишек Буреш.

По его словам, проведение планового мониторинга со стороны НААУ касательно подтверждения компетенции и получения аттестата на расширение сферы аккредитации НВЦ запланировано на ноябрь 2020 года.

В ближайшее время, после покупки нового испытательного оборудования, компания планирует расширить спектр испытаний, в том числе спектрального анализа масел, смазок, сталей и чугунов. Кроме того, с присоединением указанной лаборатории в филиал НИКТИ расширены научно-исследовательские работы по проверке качества горюче-смазочных материалов, условий труда работников на железнодорожном транспорте, занятых на тяжелых и опасных видах работ, и тому подобное.