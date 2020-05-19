Две трети участников акции "Твоя энергонезависимость" на Сумщине оставили средства на личных счетах

На 1 мая почти 1700 участников акции "Твоя энергонезависимость" в Сумской области перевели остатки неиспользованных акционных средств на лицевые счета в ООО "Сумыгаз Сбыт".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Это более 60% клиентов компании, которые приняли участие в акции. В дальнейшем эти средства клиенты могут исопльзовать для оплаты потребленного газа", - сообщает копания.

Участниками акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", стали 2715 потребителей газа в Сумской области.

Из-за теплой погоды и снижения в отопительный сезон цены на газ ниже акционной, не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива. Поэтому начиная с 20 апреля в Личном кабинете на веб-сайте www.104.ua доступен функционал, который позволяет направить эти средства на оплату текущего потребления или вернуть на карточный счет.

"Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании [email protected] заявление установленного образца. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по этой ссылке. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим ваше заявление", - сообщает компания.

Проверить информацию о возврате средств в любой момент с помощью онлайн сервисов 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0542) 76-73-04.

Компания призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время.