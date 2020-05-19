Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 19 тысяч
В Украине зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 19 мая поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 47 тысяч 174 сообщения о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 751 случай;
- Волынская область - 635 случаев;
- Днепропетровская область - 843 случая;
- Донецкая область - 131 случай;
- Житомирская область - 573 случая;
- Закарпатская область - 911 случаев;
- Запорожская область - 385 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
- Кировоградская область - 445 случаев;
- Киев - 2359 случаев;
- Киевская область - 1245 случаев;
- Львовская область - 1098 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 263 случая;
- Одесская область - 784 случая;
- Полтавская область - 264 случая;
- Ровенская область - 1188 случаев;
- Сумская область - 164 случая;
- Тернопольская область - 1081 случай;
- Харьковская область - 816 случаев;
- Херсонская область - 168 случаев;
- Хмельницкая область - 267 случаев;
- Черновицкая область - 2742 случая;
- Черкасская область - 376 случаев;
- Черниговская область - 110 случаев.
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