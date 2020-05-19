Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 19 тысяч

В Украине зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 19 мая поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 47 тысяч 174 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: