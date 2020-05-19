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Новини Коронавірус і карантин
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Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 19 тысяч

Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 19 тысяч

В Украине зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 19 мая поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 47 тысяч 174 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 751 случай;
  • Волынская область - 635 случаев;
  • Днепропетровская область - 843 случая;
  • Донецкая область - 131 случай;
  • Житомирская область - 573 случая;
  • Закарпатская область - 911 случаев;
  • Запорожская область - 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
  • Кировоградская область - 445 случаев;
  • Киев - 2359 случаев;
  • Киевская область - 1245 случаев;
  • Львовская область - 1098 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 263 случая;
  • Одесская область - 784 случая;
  • Полтавская область - 264 случая;
  • Ровенская область - 1188 случаев;
  • Сумская область - 164 случая;
  • Тернопольская область - 1081 случай;
  • Харьковская область - 816 случаев;
  • Херсонская область - 168 случаев;
  • Хмельницкая область - 267 случаев;
  • Черновицкая область - 2742 случая;
  • Черкасская область - 376 случаев;
  • Черниговская область - 110 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


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