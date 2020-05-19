Новым владельцем журнала "Фокус" стал человек Коломойского, – СМИ

Новым владельцем журнала "Фокус" стал Александр Борщевич, который представляет интересы олигарха Игоря Коломойского.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Детектор медиа", передает БизнесЦензор.

Главным редактором журнала вместо Евгения Гордейчика стал Алексей Газубей, возглавлявший сайт focus.ua. Журнал после карантина восстановит выход в июне.

Борщевич является владельцем и директором трех компаний, зарегистрированных по адресу холдинга "1 + 1 Медиа": ул. Кирилловская, 23 в Киеве.

По словам трех источников издания, новый владелец представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, а новым куратором проекта "Фокус" может быть народный депутат, блоггер и ведущий "1 + 1" Александр Дубинский, в прошлом журналист и редактор деловой прессы.

Директор издательства "Фокус медиа" Виктория Калкатина отрицает, что новые инвесторы издания - Игорь Коломойский или Александр Дубинский: "Нет, это не господин Коломойский. И это не Александр Дубинский. Александр Борщевич - инвестор и владелец".

Борщевич на вопрос о владении "Фокусом" сказал: "Все узнаете на следующей неделе, будет пресс-релиз, там будет все написано. Соглашение пока не завершено, поэтому пока без комментариев". Он сказал, что Коломойский и Дубинский не имеют отношения к "Фокусу", а на вопрос о "кураторстве" Дубинского ответил: "Неправда, такого не может быть".

Борщевич сообщил, что в проекте "Фокус" у него есть партнеры, и попросил дождаться пресс-релиза.

Бывший владелец "Фокуса" Анатолий Евтухов сказал, что новый владелец вошел в управление еще три месяца назад. Но Евтухов не знает, чьи интересы он представляет.

Информация о намерениях Евтухова продать "Фокус" появилась еще в августе 2019 года. Тогда медиа писали, что новым владельцем журнала может стать белорусский бизнесмен Артур Гранц - владелец компании "БФ Групп" и друг на тот момент нардепа от "Народного фронта" Андрея Иванчука. Перезапуском журнала должен был заниматься Владимир Федорин, бывший главный редактор украинской версии журнала Forbes. Он встретился с коллективом "Фокуса", на которой рассказывал о намерениях превратить издание в лидера рынка. Перезапуск планировался в сентябре 2019 с новой концепцией - "журнал историй".

В октябре 2019 года кипрская компания Коломойского и Геннадия Боголюбова инициировала уголовное производство по незаконной продаже в 2013 году ООО "Издательство Фокус". Коломойский и Боголюбов были бизнес-партнерами UMH Group Игоря Ложкина в проект "Фокус". В 2013 году, еще до продажи всего холдинга UMH Group Сергею Курченко, UMH Group продала "Фокус" украинской группе Vertex United Бориса Кауфмана. А уже у Бориса Кауфмана "Фокус" в 2016 году приобрел Анатолий Евтухов за 2 млн грн.