Неизвестные взломали дверь в кабинет заместителя министра юстиции по госрегистрации, – Онищук. ФОТО

Неизвестные взломали дверь рабочего кабинета заместителя министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук.

Как передает БизнесЦензор, об этом сама Онищук сообщила в сети Facebook.

"Рабочие будни команды Офис противодействия рейдерству! Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!)", – сообщила замминистра.

По словам Онищук, в связи с этим направлено заявление о совершении уголовного преступления в Нацполицию, помещение проверяют на наличие взрывчатки и ядовитых веществ.

"У нас не обыск, у нас незаконное проникновение посторонних лиц в помещение Министерства юстиции с целью совершения преступления", – добавила чиновница.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Генеральная прокуратура провела обыски в Минюсте и ГП "Национальные информационные системы" в рамках расследования несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему баз данных единых государственных реестров.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Киберполицией задержала членов организованной группировки, которая в течение нескольких лет способствовала рейдерским захватам имущества по всей территории Украины.

Для получения доступа в Государственные реестры хакеры рассылали на электронные адреса, в частности государственных и частных нотариусов, государственных регистраторов письма якобы от государственных и контролирующих органов файлы с вредоносным программным обеспечением. После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа к государственным реестрам.