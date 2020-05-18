НСЗУ выплатила 124 миллионов за оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом

25 центров экстренной медицинской помощи получили 123 971 819 грн за апрель в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием COVID-19". Национальная служба здоровья заключила договоры со всеми центрами экстренной медицинской помощи (ЭМП) и осуществила оплаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Благодаря оплате через единого закупщика медицинских услуг центры ЭМП оперативно получают средства для оказания помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Тариф на оплату услуг включает доплаты членам специальных бригад ЭМП, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Ограничение по специальным бригадам установлено с целью защиты врачей от инфицирования. Размер доплат составляет до 300% заработной платы (должностного оклада (с повышениями) с учетом предусмотренных законодательством обязательных доплат и надбавок). Такое обязательство берет на себя главный врач, который подписывает договор с НСЗУ.

И.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан сообщила, что "5 мая было обнародовано соответствующее постановление Кабинета министров, которое позволило начать контрактирования. А уже 12 мая НСЗУ перечислила более 86 млн грн первым 16 центрам экстренной помощи".

"15 мая мы полностью выплатили деньги всем 25 центрам экстренки. Наша команда сработала очень быстро, чтобы выполнить обязательства перед бригадами экстренной медицинской помощи, которые остаются на передовой в борьбе с коронавирусной болезнью", - отметила Мовчан.

476,3 млн грн составляет общая сумма контрактов центров ЭМП с НСЗУ на предоставление экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным диагнозом COVID-19. Договоры будут действовать в течение периода карантина плюс месяц, до 22 июня.

С 6 мая НСЗУ начала контрактирование учреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Пакеты предусматривают предоставление услуг по тестированию, экстренной и стационарной медицинской помощи. На это дополнительно в рамках Программы медицинских гарантий выделено более 15 млрд грн.