Кличко анонсировал возобновление работы крупных магазинов и фитнес-клубов

После 22 мая в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер, который предусматривает возобновление работы фитнес-клубов и магазинов площадью более 200 кв. м.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", – сказал Кличко.

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Мэр напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", – добавил Кличко.