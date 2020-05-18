Власти Киева потратят еще 68 миллионов на реконструкцию парка возле моста Кличко

Коммунальное предприятие "Спецжилфонд" Киевсовета 14 мая по результатам тендера заказало ООО "СК Роял Хаус" завершение реконструкции и благоустройства парка "Владимирская горка" в Шевченковском районе за 67,78 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Ранее генподрядчиками на этом проекте были ООО "Варда Спецстрой Монтаж" и ООО "Спецстрой-Авто", которые получили подрядов суммарно на 229 млн грн.

Согласно договору, новый генподрядчик "СК Роял Хаус" до ноября 2021 года построит пешеходный мост через фуникулер, лестницы и освещения, отремонтирует туалет с внешними сантехническими сетями и надстройкой помещений для персонала, установит пост охраны, малые архитектурные формы и панораму "Голгофа" и озеленит территорию.

Субподрядчик ООО "Центра-Строй" обустроит подпорные стены и установит украшенный гранитом фонтан, сметная стоимость которого с учетом всех материалов и работ составляет 9,64 млн грн.

Как отмечает издание, за сопоставимую сумму можно купить двухэтажный коттедж на семь комнат площадью 300 кв. м с дизайнерским ремонтом и земельным участком 16 соток у озера на окраине Киева.

Стоимость договора на 1,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 68,8 млн грн.

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Спарринг-партнером победителя на тендере было столичное ООО "Скайбуд Групп" киевлянина Александра Степенко во главе с Михаилом Музыченко, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Столичная "БК Роял Хаус" с уставным капиталом 1 млн грн зарегистрирована в апреле 2018 года по адресу массовой регистрации юридических лиц по ул. Сурикова, д. 3, оф. 42.

Сначала учредителями были ООО "Инвестиционная группа "Консалтсити" и ООО "Инплайз" Дианы Пилипчинец, затем им стал Александр Степенко, а после него – Александр Шершнев, который также владеет ООО "Тракт Групп" совместно с Германом Степенко.

Александр Степенко владеет ООО "Форма", которое получило подрядов в Киеве на 272,50 млн грн.

С 24 апреля 2019 года "СК Роял Хаус" возглавляет Роман Демин. С 2016 году до февраля 2019 года он исполнял обязанности председателя правления ЧАО "Аэробуд", заведенного на кипрские офшоры, близкие к одному из лидеров группы "Приват" Геннадиюя Боголюбову – "Ренальдо Инвестментс Лимитед", "Формоса Инвестментс Лимитед", "Грингот Ентерпрайзес Лимитед", "Сисара Инвестментс Лимитед", "Броалия Венчерз Лтд", "Дакстон Холдингз Лимитед".

Ранее правление "Аэробуда" возглавлял известный днепровский застройщик Григорий Козинский, владелец ООО "Рубикон-Монолит", которое строило в частности еврейский центр "Менора" в Днепре по заказу упомянутого "приватовца" Геннадия Боголюбова.

Днепровский "Центр-Строй" во главе с Андреем Лукиным принадлежит Валентине Левченко из Луганска. Она владеет ООО "Киевский завод пенобетона" с Даниилом Волковековым, директором которого является владелец ООО "Киевский завод пенобетона №1" Сергей Шведченко.