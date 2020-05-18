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Власти Киева потратят еще 68 миллионов на реконструкцию парка возле моста Кличко

Власти Киева потратят еще 68 миллионов на реконструкцию парка возле моста Кличко

Коммунальное предприятие "Спецжилфонд" Киевсовета 14 мая по результатам тендера заказало ООО "СК Роял Хаус" завершение реконструкции и благоустройства парка "Владимирская горка" в Шевченковском районе за 67,78 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Ранее генподрядчиками на этом проекте были ООО "Варда Спецстрой Монтаж" и ООО "Спецстрой-Авто", которые получили подрядов суммарно на 229 млн грн.

Согласно договору, новый генподрядчик "СК Роял Хаус" до ноября 2021 года построит пешеходный мост через фуникулер, лестницы и освещения, отремонтирует туалет с внешними сантехническими сетями и надстройкой помещений для персонала, установит пост охраны, малые архитектурные формы и панораму "Голгофа" и озеленит территорию.

Субподрядчик ООО "Центра-Строй" обустроит подпорные стены и установит украшенный гранитом фонтан, сметная стоимость которого с учетом всех материалов и работ составляет 9,64 млн грн.

Как отмечает издание, за сопоставимую сумму можно купить двухэтажный коттедж на семь комнат площадью 300 кв. м с дизайнерским ремонтом и земельным участком 16 соток у озера на окраине Киева.

Стоимость договора на 1,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 68,8 млн грн.

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Спарринг-партнером победителя на тендере было столичное ООО "Скайбуд Групп" киевлянина Александра Степенко во главе с Михаилом Музыченко, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Столичная "БК Роял Хаус" с уставным капиталом 1 млн грн зарегистрирована в апреле 2018 года по адресу массовой регистрации юридических лиц по ул. Сурикова, д. 3, оф. 42.

Сначала учредителями были ООО "Инвестиционная группа "Консалтсити" и ООО "Инплайз" Дианы Пилипчинец, затем им стал Александр Степенко, а после него – Александр Шершнев, который также владеет ООО "Тракт Групп" совместно с Германом Степенко.

Александр Степенко владеет ООО "Форма", которое получило подрядов в Киеве на 272,50 млн грн.

С 24 апреля 2019 года "СК Роял Хаус" возглавляет Роман Демин. С 2016 году до февраля 2019 года он исполнял обязанности председателя правления ЧАО "Аэробуд", заведенного на кипрские офшоры, близкие к одному из лидеров группы "Приват" Геннадиюя Боголюбову – "Ренальдо Инвестментс Лимитед", "Формоса Инвестментс Лимитед", "Грингот Ентерпрайзес Лимитед", "Сисара Инвестментс Лимитед", "Броалия Венчерз Лтд", "Дакстон Холдингз Лимитед".

Ранее правление "Аэробуда" возглавлял известный днепровский застройщик Григорий Козинский, владелец ООО "Рубикон-Монолит", которое строило в частности еврейский центр "Менора" в Днепре по заказу упомянутого "приватовца" Геннадия Боголюбова.

Днепровский "Центр-Строй" во главе с Андреем Лукиным принадлежит Валентине Левченко из Луганска. Она владеет ООО "Киевский завод пенобетона" с Даниилом Волковековым, директором которого является владелец ООО "Киевский завод пенобетона №1" Сергей Шведченко.

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Київ (4670) Кличко (572) тендер (2150) закупівлі (2587)


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