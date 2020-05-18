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Судно-трубоукладчик "Газпрома" для достройки "Северного потока-2" прибыло в Германию

Судно-трубоукладчик

Российское трубоукладочное судно "Академик Черский", которое Москва может использовать для завершения строительства "Северного потока-2", встало на якорь в немецком порту "Мукран".

Это показали данные слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Газпром" в 2016 году купил судно-трубоукладчик для использования в исключительных обстоятельствах на случай, если европейские компании остановят работы по строительству газопровода.

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении "Северного потока-2", и швейцарская Allseas, суда которой укладывали трубы в Балтийском море, была вынуждена прекратить работы.

Вскоре после этого "Академик Черский" вышел из российского дальневосточного порта "Находка" и взял курс на европейскую часть континента.

Проектная компания Nord Stream 2 AG отказалась комментировать сроки окончания строительства и работу российского трубоукладчика в Балтийском море, но уточнила, что "была вынуждена искать новые решения для укладки оставшихся 6% труб".

"Nord Stream 2, а также компании, поддерживающие проект, уверены, что скорейшее завершение строительства газопровода в интересах энергобезопасности Европы", - сказал представитель компании в письменном комментарии для Reuters.

"Газпром" не ответил на запрос о комментарии.

Автор: 

газопровід (1177) Німеччина (1874) порт (1388) Північний потік (1081)


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