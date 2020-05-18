Возобновления поставок воды в Крым не будет до завершения оккупации, – вице-премьер

Возобновление поставок пресной воды в Крым невозможно до завершения оккупации полуострова Россией.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", – сказал вице-премьер.

Резников подчеркнул, что сейчас за сложившуюся на территории полуострова ситуацию отвечает исключительно Россия.

"Согласно Женевской конвенции они обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения", – добавил Резников.

Как сообщалось, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам".

Однако после резкой критики со стороны общественности Шмыгаль заявил, что Украина не имеет технической возможности подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.