Возобновления поставок воды в Крым не будет до завершения оккупации, – вице-премьер
Возобновление поставок пресной воды в Крым невозможно до завершения оккупации полуострова Россией.
Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду", – сказал вице-премьер.
Резников подчеркнул, что сейчас за сложившуюся на территории полуострова ситуацию отвечает исключительно Россия.
"Согласно Женевской конвенции они обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения", – добавил Резников.
Как сообщалось, в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам".
Однако после резкой критики со стороны общественности Шмыгаль заявил, что Украина не имеет технической возможности подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль