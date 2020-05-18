СБУ заблокировала выведение 400 га столичной земли стоимостью 800 миллионов

Служба безопасности Украины пресекла незаконное отчуждение из собственности киевской городской громады почти 400 га земли.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

"Благодаря действиям Службы безопасности Украины киевской городской общине будет возвращено почти 400 гектаров земли. CБУ задокументировала на стадии вывода земельных участков из коммунальной собственности территориальной общины Киева и пресекла указанное преступление", - сказано в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи СБУ установили, что группа злоумышленников через ряд незаконных операций планировала вывести из собственности столичной общины 24 земельных участка. Они пытались узаконить сделку через перепродажу земли "третьим" лицам. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах Киева.

По материалам СБ Украины Шевченковским районным судом Киева наложены аресты на земельные участки ориентировочной оценочной стоимости - 800 млн грн. Таким образом, заблокирована возможна перерегистрация или перепродажа злоумышленниками коммунальной земли.

Сейчас продолжаются процессуальные меры при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам незаконного завладения субъектами хозяйствования, при содействии отдельных должностных лиц органов государственной власти.