Экс-нардеп Березкин незаконно получил 900 тысяч гривен на жилье, – НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 18 мая уведомила о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье еще одного бывшего народного депутата.

Как сообщает пресс-служба САП, депутат получил право пользования гостиничным номером за средства госбюджета, несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, передает БизнесЦензор.

По данным следствиям, таким образом экс-нардеп незаконно получил компенсацию за наем жилья в ГП "Гостиничный комплекс "Киев" в размере более 937 тыс. грн.

Бывшему нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, то есть злоупотребление властью или служебным положением.

САП не называет фамилию депутата, однако отмечает, что он является подозреваемым в еще одном деле – о хищении $20 млн государственного "Ощадбанка".

По указанном делу подозреваемым является экс-нардеп Станислав Березкин, бывший собственник агрохолдинга "Креатив".

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Станиславу Березкину в виде залога на сумму почти 15 млн грн.

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По данным следствия, бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 года - начале 2014 года организовал завладение средствами государственного "Ощадбанка" на сумму $20 млн в сговоре с сотрудниками банка под видом выдачи кредита.

Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

В 2016 году суд начал процедуру банкротства ЧАО "Креатив", входящего в состав промышленной группы "Креатив".

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".