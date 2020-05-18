Суд отменил заочный арест беглого экс-министра Клименко
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.
Представитель суда не уточнила фамилию чиновника, однако известно, что единственным министром доходов и сборов за время его существования в 2012-2014 годах был Александр Клименко.
По словам Чемерис, решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку суд огласил лишь резолютивную его часть решения.
В Офисе генпрокурора решение суда пока не комментировали.
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Как сообщалось, в августе 2019 года следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко мера пресечения в виде содержания под стражей заочно.
По данным Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге.
Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.
По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.
"Обращаем внимание, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента", - сообщает ГПУ.
Судом для Клименко привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.
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А что делают со скотом?
"Рынок земли, это рынок, а не дерибан." - то есть если назвать грабеж красивым словом (например экспроприация) то это все меняет и грабеж перестает быть таковым? Ты действительно такое тупое, что веришь в красивые вывески и рекламу?
"При чем здесь Израиль?" - при том болезный ты наш, что за дерибан нашей земли голосовали банды вальцмана и зельцмана, в угоду пархатому соросу.
"Не продавай свою землю, полудурок, если она у тебя есть" - ты бы дефективное для начала съездило бы в села и посмотрело кто и как там живет, а на данный момент это в основном старики, готовые отдать землю за копейки (она досталась им на халяву и они ее не ценят), лишь бы хоть как то пожить лучше несколько лет перед смертью. Есть так же их наследники живущие в основном в городах, которым земля тоже нахрен не нужна, зато несколько тысяч халявных долларов на "бусы" очень даже нужны. В том то и проблемка убогий, что землю раздавали всем жителям сельской местности без учета их возможности и желания обрабатывать эту самую землю, а значит для них эта земля ничего не стоит и они готовы ее продать кому угодно, и недорого.
"В законе о рынке земли говорится, что в продажу могут идти лишь негосударственные земли и там достаточно предохранителей, чтобы закон работал так как должен" - ты настолько тупое, что даже не в состоянии понять одну простую вещь, раздача земли происходила НЕЗАКОННО, вопреки Конституции и соответственно нет у нас ЗАКОННЫХ собственников сельхоз земли, кроме государства. Про "предохранители" вообще смешно (ты там случаем для шапито95 шутки не строчишь, уровень мышления у тебя как раз соответствует), есть куча способов обойти все эти запреты еще до того, как землю начнут дерибанить по крупному в 2021-м году.
Итак подведя итоги - ничего нового, ты подтверждаешь неимоверно низкий уровень своего интеллекта, а значит все сходится - идиоты за дерибан земли.
Скажи зедебил, сколько там стран в мире осталось без рынка земли? Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба. И мы были вместе с ними. И в каких-небудь Беларусях и Молдавиях, которые такие же отсталые как и мы почему-то не раздерибанили земли соросам и иллюминатам. Вот же новость, не правда ли?
А если бабка в селе хочет на старости лет продать свою землю, а ее внучкам покуй, то кто им доктор? И ты питушок, своими вскукареками не вправе им это запретить. Ты ж убогий, не продал свою квартиру из-за возможности ее продать и не живёшь на теплотрассе? Или живёшь?
Так что засунь свое никому не интересное мнение туда, где темно и душно, уразумел, зебоба?
Кроме того если бы петушок порососный хоть немного бы интересовался ситуацией в мире вместо наяривания на пархатого вальцмана, то знал бы что правительства очень многих стран (например США и Канады) активно выкупают землю у частников и возвращают ее в госсобственность. Кроме того в развитых странах как раз есть ограничения как на скупку земли по количеству, так и на продажу (например только через государственные земельные банки), а так же есть жесткий контроль за целевым использованием и севооборотом и "качеством" земли (за истощение и не целевое использование земель существует даже уголовная ответственность). Ну а тот дерибан, который предложили нам обрезанные оккупанты присущ для стран третьего мира, Латинская Америка и африка через это уже проходили с катастрофическими последствиями как для экономики, так и для населения сел, таки для экологии. Ну а так как ты быдло, то ты и дальше будешь рассказывать про то как олигархи и иностранцы (у мелких фермеров просто нет денег на выкуп земли) спасут нашу землю (при этом в силу того что ты быдло, пример промышленности, которую уже "спасли" олигархи тебя конечно же ничему не научит. Ну и конечно же ты как истинное гойское быдло не в курсе, что на родине твоих пейсато-пархатых хозяев жидзраиле земля вся принадлежит государству и никому они ее продавать не собираются. Ну и конечно же про Китай ты тоже ничего не слышало, и про сельское хозяйство Беларуси ты просто так пернуло в лужу, потому что у них оно почему-то более развитое чем у нас.
"А если бабка в селе хочет на старости лет продать свою землю, а ее внучкам покуй, то кто им доктор?" - в том то и проблемка дурачек. что землю и раздавали нищему сельскому населению с прицелом на ее выкуп за копейки, точно та же например американцы скупали землю у индейцев (там была вообще смешная схема, когда землю покупали за "бусы" у вождей из соседних племен, которым эта земля не принадлежала, ну а теперь живя в резервациях индейцы почему-то не смеются), хотя зачем такому быдлу как ты о чем-то вообще задумываться.
" Так что засунь свое никому не интересное мнение туда, где темно и душно, уразумел, зебоба?" - именно поэтому ты петушок пороскотный кукарекаешь, потому что мое мнение тебя не интересует? Или тебе просто нравится когда тебя опускают в интернете и показывают насколько ты тупое быдло? Ты садо-мазо извращенец? Хотя среди порохоскотов-зебилов других и нет, вас G2 имеет во все дыры, а вы только блеете от удовольствия.
А относительно закона о рынке земли ты не привел не единого аргумента против этого закона, а просто приводишь тупое тезисы о Израиле, Латинской Америке, мировом закулисье, которые ты слышал то ли у пивенькули, то ли на каналах бородатой бабушки и которые никак не относятся к нашему случаю.
Можешь не продолжать, а то жопа сгорит. Я уже и так понял, что ты идиот и пишешь пока санитары отвернулись.
"Ты из тех зелебобиков, которые дрочили на соплю перед выборами, а потом когда увидели, что сопля каждый день обсырается, стали отрекаться от своего идола Зе. Не правда ли?" - нет, не так , я за Gдву не голосую принципиально и всегда голосую за националистов.
"А по поводу меня - я украинобот, зравосмыслобот." - а вот и еще одно подтверждение твоей тупости, потому что никогда патриот Украины и здравомыслящий человек не станет поддерживать дерибан ЗЕМЛИ, особенно беря во внимание опыт Латинской Америки и Африки. (вот ссылка на отличную статью по этому поводу, хотя я и не верю, что ты в состоянии ее осилить https://zn.ua/columnists/navstrechu-agrokolonializmu-174274_.html)
"А относительно закона о рынке земли ты не привел не единого аргумента против этого закона" - ну давай по порядку - 1)на выкуп земли у украинских фермеров просто нет денег, при этом кредиты выдаются под баснословные проценты (все эти льготные кредиты анонсированные зебилами это все очередная ложь, и как показывает практика с аналогичными прожектами в прошлом, они абсолютно недоступны для обычных граждан), 2) землю смогут скупать по 10тыс га на одно юрлицо, что на практике означает что один олигарх сможет через подставных лиц (а эта практика у нас очень распространена и если ты хоть иногда интересовался журналистскими расследованиями, то тендеры у нас сплошь и рядом выигрывают конторы оформленные на подставных особ, хотя все знают, что за ними стоит тот или иной чиновник или олигарх), 3) у нас в стране около 7млн. "граждан" находящихся на оккупированных территориях на которых те же самые кацапы могут оформить скупку нашей земли, 4) нет вообще никакого контроля за целевым использованием, севооборотом и "качеством" земли, использованием химикатов и загрязнением почвы и грунтовых вод, 5) существует реальная угроза после неизбежной скупки земли олигархами и иностранцами (да-да землю активно будут скупать иностранцы через подставных лиц или через узаконивания зебилами двойного гражданства) монополизации рынка, что в итоге выльется в ценовой беспредел на рынке продовольствия (точно так же как это произошло например с электроэнергией, которая у нас выше чем у соседей из ЕС почти в 2раза), 6) дерибан земли неизбежно вызовет повышение цен на продовольствие уже в ближайшем будущем, в силу того, что те фермеры которые рискнут влезть в кредиты будут закладывать их стоимость в цену своей продукции 7) дерибан земли вызовет социально-экологическую катастрофу в селах, инфраструктура которых сейчас во многом поддерживается местными фермерами и после скупки земли агрохолдингами эти села как таковые им перестанут быть нужны (об это в открытую предупреждали нас западные послы, например посол Франции в Украине).
Ну а та как ты тупое быдло, то ты конечно же не в состоянии думать головой и здраво мыслить, а значит ты опять тупо промычишь про то, что аргументов нет, и что ты тупой потому что тупой.
Что ты заладил, дерибан да дерибан? И зачем ты сюда копипастишь чужое говно, которое не соответствует действительности? Все те тезисы лживы и реализация их невозможна, т.к. закон тщательно проработан. Да, он не идеален. Но он не позволит произойти экономической катастрофе. Или ты хочешь как в Венесуэле зарабатывать 10 баксов в месяц после обвала экономики? Или как на Кубе? А может С Корея тебе по вкусу, ведь там тоже нет "дерибан земли?"
"И зачем ты сюда копипастишь чужое говно, которое не соответствует действительности?" - вообще-то я дал шанс тебе дегенерату хоть немного ознакомиться с вопросом о котором ты тут пишешь, но как я и предполагал, ты тупое быдло, не способно даже прочитать мнение экспертов по этой теме, не говоря уже про то, чтобы думать головой.
"
Все те тезисы лживы и реализация их невозможна, т.к. закон тщательно проработан" - я тебе дебилу привел целых 7 пунктов (это то, что сразу лежит на поверхности, а их на самом деле больше) против этого закона , но ты все так же мычишь , что дерибан земли и это прекрасно, на Конституцию можно наплевать, и пархатые мародеры предусмотрели все для того, чтобы украсть нашу землю.
"Или ты хочешь как в Венесуэле зарабатывать 10 баксов в месяц после обвала экономики? Или как на Кубе? А может С Корея тебе по вкусу, ведь там тоже нет "дерибан земли?"" - а еще дерибана земли нет в жидзраиле на родине твоих хозяев, Китае, Беларуси (почему-то у нас полно беларусских продуктов), США и Канада активно выкупают землю в госсобственность. Кстати в той статье которую ты в силу своего слабенького умишки приведены примеры дерибана земли в Латинской Америки и Африке и их катастрофические последствия для этих стран и народов.
П'ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ 2019,
Це було здійснено за часів профффесссора, ще одним нічтоже сумяшисе.
Розвалити суд, знищити прокуратуру багато розуму не потрібно, і часу також.
Щоби відновити судову систему необхідно повернутись до кримінально-процесуального кодексу і втілити у КПК зауваження Европейської комісії.........
А цетаты своих икспердов можешь втирать своей маразматичной мамаше. Она это схавает. Я эту ахинею даже не буду комментировать. Ты все равно такой тупой, что ничего не поймёшь. "Вальцман" это доказал.