Суд отменил заочный арест беглого экс-министра Клименко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель суда не уточнила фамилию чиновника, однако известно, что единственным министром доходов и сборов за время его существования в 2012-2014 годах был Александр Клименко.

По словам Чемерис, решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку суд огласил лишь резолютивную его часть решения.

В Офисе генпрокурора решение суда пока не комментировали.

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Как сообщалось, в августе 2019 года следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко мера пресечения в виде содержания под стражей заочно.

По данным Генпрокуратуры, досудебное расследование в отношении Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге.

Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

"Обращаем внимание, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента", - сообщает ГПУ.

Судом для Клименко привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.