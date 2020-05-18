Количество жалоб потребителей на действия банков выросло в полтора раза, – НБУ

В первом квартале 2020 года Национальный банк Украины получил и обработал около 10 тыс. обращений потребителей финансовых услуг. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале.

Об этом свидетельствуют данные отчета о работе с обращениями потребителей финансовых услуг за первый квартал 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, количество звонков на "горячую" линию выросло в два с половиной раза и достигла 5,6 тыс. обращений, что частично связано с введением каратина в марте.

"Три ключевых вопроса потребителей во время карантина: временный дефицит наличной валюты в кассах банков, кредитные каникулы, а также платежные карты и онлайн-операции", – отмечают в НБУ.

При этом в первом квартале 2020 года потребители чаще всего обращались по работе пяти банков, которые активно работают с населением и имеют большое количество клиентов.

"Каждое второе письменное обращение по банкам (49% от общего количества) касалось государственных банков. Около трети – 29% – обращения по банкам с иностранным капиталом. Остальные - 22% - касались частных банков. Две трети письменных обращений по банкам – 66% – имели признаки нарушения прав потребителей. Таких обращений НБУ получил 1011", – сообщает НБУ.

В частности, были выявлены следующие признаки нарушения прав потребителей: банк вводит в заблуждение потребителя относительно процентной ставки по кредиту (фактическая процентная ставка по кредиту оказывается значительно выше, чем рекламировал банк), скрывает дополнительные платежи по кредиту, нарушает условия возврата кредита, самовольно увеличивает кредитный лимит, начисляет проценты на ранее начисленные проценты, списывает до 50% с зарплаты или других начислений в счет погашения долга.

Также зафиксированы случаи, когда банк без предупреждения увеличивает тарифы за пользование картой, скрывает условия досрочного снятия средств с депозита, информацию о дополнительных комиссиях и штрафы по депозиту, навязывает оформление кредитной карты при получении зарплатной или пенсионной карточек.

В таких случаях последовательность действий может отличаться в зависимости от типа нарушения. Но есть универсальные правила: