Киберполиция обнаружила мошенников под видом площадки по торговле акциями. ФОТО

Сотрудники киберполиции в городе Киеве" прекратили мошенническую деятельность компании, которая завладела деньгами граждан под видом предоставления услуг по торговле акциями международных компаний.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает БизнесЦензор.

"Фигуранты создали собственный вебсайт, на котором имитировали проведения торгов, которые в действительности не происходили. Впоследствии, присваивали деньги вкладчиков. Кроме этого, для большего привлечения клиентов разместили два call-центра в столице", – сказано в сообщении.

Киберполиции установила, что компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний. Также для большего поощрения новичков им предоставлялся учебный материал. Для убедительности инвесторов на вебсайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках.

"Мошенническая схема выглядела так: вкладчики создавали аккаунты на веб-платформе и пополняли депозиты. После этого их деньги перечислялись на криптокошельки компании", – отмечается в сообщении.

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Кроме этого, фигуранты разместили два call-центра в Киеве, со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства.

Правоохранители провели обыск по месту расположения офиса. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

"Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается и устанавливаются причиненные гражданам убытки", – сообщили в Киберполиции.