Производство молока с начала года упало на 4%, – Госстат

Производство молока в Украине в январе-апреле 2020 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2,66 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

За четыре месяца этого года произведено 1,16 млн тонн мяса (в живом весе), что на 1,7% больше объемов января-апреля предыдущего года.

Производство яиц за четыре месяца этого года снизилось на 0,6% – до 5,31 млрд штук.

По предварительным данным Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом – до 9,7 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% – до 16,68 млрд штук, мяса (в живом весе) – на 5,3%, до 3,49 млн тонн.