Газовая компания Ахметова стала крупнейшим частным добытчиком газа в Украине

В мае "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова впервые вышел на уровень добычи природного газа в объеме 5 млн кубометров в сутки.

Как сообщает пресс-служба компании, такой показатель достигнут впервые в истории всего частного сектора газодобычи Украины, передает БизнесЦензор.

"Обновить суточный максимум добычи удалось благодаря реализации стратегических инфраструктурных проектов и программы глубокого бурения с вводом в эксплуатацию новых высокодебитных скважин на Семиренковском и Мачухском месторождениях в 2019 году, проведению мероприятий по интенсификации скважин действующего фонда и внедрению инновационных технологий", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, зимой "ДТЭК Востокэнерго" Ахметова перестало оплачивать газ государственному "Нафтогазу", используя для несанкционированного отбора топлива решение суда.

По данным "Оператора ГТС Украины", только за период с 1 февраля объем неуплаченного отбора газа в денежном эквиваленте достиг 318 млн грн. Еще 707 млн грн компания Ахметова должна НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа в 2019 году.

"Оператор ГТС Украины" подчеркивал, что основной объем газа Луганская ТЭС использует для производства электрической энергии, которая затем продается по рыночным ценам, а не тепла.

Еще в августе 2019 года Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности принимал решение возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по специально сниженной цене.

В НАК "Нафтогаз Украины" оценивали убытки от такого решения Кабмина в сумму от 120 до 350 млн грн в месяц. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с руководством Минэнерго и представителем президента Андреем Герусом объявил об отмене решения о льготном тарифе для Луганской ТЭС.