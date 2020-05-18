Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты на 11 миллиардов с дисконтом 96%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион на американской торговой площадке The Debt Exchange Inc. (DebtX) пул активов ликвидируемых "ВТБ Банка", "Диамантбанка", "Фидобанка", банка "Траст" и банка "Финансы и Кредит", в состав которого вошли права требования и другие имущественные права по 220 кредитам и дебиторская задолженность.

Об этом гсообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, средняя просрочка по кредитам – 8 лет. Общая задолженность по договорам составляет 11,02 млрд грн.

Как отмечают в Фонде, по большинству кредитов продолжаются судебные дела, по 50 кредитным договорам открыты производства Государственной исполнительной службы, по 15 – уголовные дела. 34 заемщика зарегистрированы в зоне проведения ООС, на неподконтрольной территории.

В обеспечении по кредитам – коммерческая недвижимость общей площадью 50 700 кв. м, в частности, в городе Донецк, скалад негорючих материалов площадью 13 650 кв. м в Винницкой области, нежилое здание общей площадью 28 558,2 кв. м в Черниговской области, а также другая коммерческая недвижимость общей площадью 11 191 кв. м в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черниговской областях.

Также в обеспечении по кредитным договорам находится жилая недвижимость общей площадью 8867 кв. м, 21 земельный участок общей площадью 14,3 га, имущественные права, транспорт и финансовое поручительство.

Стартовая цена пула составляет 458,4 млн грн.

"В состав пула вошли активы, ранее выставлялись на торги, но не были выкуплены", – отмечается в сообщении.